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إصابة خطيرة لعامل سقط من علو جنوبي البلاد

تاريخ النشر: 06/12/2021 - 18:31

إصابة خطيرة لعامل سقط من علو جنوبي البلاد
من المكان (تصوير طاقم الإنقاذ)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أصيب شاب، يبلغ 18 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة إثر تعرضه لحادث عمل بورشة بناء في أسدود (أشدود)، مساء اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 17:31 حول عامل سقط من علو 3 طوابق في ورشة بناء بأشدود، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية له إذ وصفت جروحه بالخطيرة".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أسوتا" لتلقي العلاج.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

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#حوادث العمل
#أسدود
#أشدود

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