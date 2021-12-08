القائمة المشتركة تطالب وزير القضاء بالكشف عن مجريات التحقيق في ملف الشهيد محمد كيوان

وجهت القائمة المشتركة، عصر اليوم الأربعاء، رسالة لوزير القضاء الإسرائيلي، غدعون ساعر، طالبته فيها بالكشف عن مجريات التحقيق في ملف استشهاد الشاب محمد محمود كيوان (17 عاما) من مدينة أم الفحم، والذي تم استهدافه على يد شرطيين، يوم 12 أيار/ مايو 2021، عند مفرق "مي عامي" في أم الفحم وهو في سيارة مع إثنين من أصدقائه، وذلك في أوج هبة الكرامة الشعبية دعمًا للقدس والأقصى.

وقالت المشتركة إن "هذا التوجه يأتي بعد أن تم الإعلان في حينه أن هناك تحقيقا في 'ماحاش' في هذا الملف بمرافقة النيابة العامة، ورغم مرور أكثر من نصف عام حتى الآن لم تُقدم أي لائحة اتهام ولا علم عن أي تحقيق مع الشرطيين".

وأكدّت المشتركة أن "ملف الشهيد الطالب محمد محمود كيوان سيتم متابعته من خلال كافة القنوات المتاحة البرلمانية والحقوقية، وأنه لا يمكن أن يستمر التعامل مع ملف قتل الشباب العرب بهذا التوجه العنصريّ الذي يتيح سفك الدم العربي بدون أي محاسبة أو مساءلة".