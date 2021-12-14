إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

احتفل جمهور غفير من قرية الرينة والمنطقة بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة المجلس المحلي، مساء أمس الإثنين، وذلك استقبالا لعيد الميلاد المجيد.

وشار في حفل إضاءة الشجرة رئيس وأعضاء المجلس المحلي وشخصيات اجتماعية، ونظمت مسيرة كشفية جابت شوارع القرية، وعرض مفرقعات وألعاب نارية بالمناسبة.

إضاءة شجرة الميلاد في "نوف هجليل"

وفي مدينة "نوف هجليل" المحاذية للناصرة والرينة شارك رئيس وأعضاء البلدية العرب في حفل إضاءة شجرة الميلاد بحضور عدد من المواطنين العرب، وشمل الحفل برامج فنية، بينها عرض كشفي وعرض مفرقعات، وألقيت كلمات بالمناسبة.

يذكر أن بلدات عربية عدة في البلاد احتفلت، في الأيام الأخيرة، بإضاءة شجرة الميلاد في أجواء سعيدة استعدادا واستقبالا للأعياد المجيدة.