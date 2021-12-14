  2. محليات
  3. أخبار محلية

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

تاريخ النشر: 14/12/2021 - 08:39

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"
الرينة، مساء أمس
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

احتفل جمهور غفير من قرية الرينة والمنطقة بإضاءة شجرة الميلاد في ساحة المجلس المحلي، مساء أمس الإثنين، وذلك استقبالا لعيد الميلاد المجيد.

وشار في حفل إضاءة الشجرة رئيس وأعضاء المجلس المحلي وشخصيات اجتماعية، ونظمت مسيرة كشفية جابت شوارع القرية، وعرض مفرقعات وألعاب نارية بالمناسبة.

إضاءة شجرة الميلاد في "نوف هجليل"

وفي مدينة "نوف هجليل" المحاذية للناصرة والرينة شارك رئيس وأعضاء البلدية العرب في حفل إضاءة شجرة الميلاد بحضور عدد من المواطنين العرب، وشمل الحفل برامج فنية، بينها عرض كشفي وعرض مفرقعات، وألقيت كلمات بالمناسبة.

يذكر أن بلدات عربية عدة في البلاد احتفلت، في الأيام الأخيرة، بإضاءة شجرة الميلاد في أجواء سعيدة استعدادا واستقبالا للأعياد المجيدة.

بودكاست عرب 48

#الرينة
#نوف هجليل
#شجرة الميلاد

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

إضاءة شجرة الميلاد في الرينة و"نوف هجليل"

حوارات

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها
سجون الاحتلال: السلطة ومقاومتها

2021-11-27

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هدم مبنيين في رهط
هدم مبنيين في رهط

2021-12-14

الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى
الكنيست يصادق على 3 قوانين تستهدف العرب والأسرى

2021-12-14

حالة الطقس: أجواء متقلبة وأمطار متفرقة
حالة الطقس: أجواء متقلبة وأمطار متفرقة

2021-12-14

الأكثر قراءة

الشيخ رائد صلاح حرّا

الشيخ رائد صلاح حرّا

2021-12-13
نابلس: شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح

نابلس: شهيد بنيران قوات الاحتلال خلال اشتباك مسلح

2021-12-13
بينيت يلتقي بن زايد في أبو ظبي

بينيت يلتقي بن زايد في أبو ظبي

2021-12-13
مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

مصرع سائق شاحنة من شقيب السلام في حادث طرق

2021-12-13
مصرع شخصين من الناصرة في حادث طرق

مصرع شخصين من الناصرة في حادث طرق

2021-12-13