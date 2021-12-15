حرق سيارات في اللد وحيفا واحتراق مصنع بالرامة

شهدت اللد وحيفا حوادث حرق سيارات واحترق مصنع للورق في الرامة، فجر اليوم الأربعاء.

وأفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، بمدينة اللد على إخماد حريق شب في شاحنة وسيارة، إذ تمكنت الطواقم من إخماد الحريق ومنع انتشاره، ولم يبلغ عن إصابات، كما يجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

وفي قرية الرامة، حسب ما جاء في بيان أصدره الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي، أن "حريقا شب، فجر اليوم، بمصنع للورق في بلدة الرامة، وعملت 7 طواقم إطفاء وإنقاذ على إخماد النيران ومنع انتشارها، إلى جانب إخراج الدخان الكثيف. ولم يبلغ عن إصابات".

وفي مدينة حيفا، أفاد الناطق بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي، أنه "تلقينا، الليلة الماضية، بلاغا عن احتراق سيارة في شارع العريش بحيفا. وأخمدت طواقم الإطفاء والإنقاذ الحريق وسيطرت عليه ومنعت انتشاره. ويجري التحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".