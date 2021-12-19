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الطيبة: إمهال صاحب محل تجاري لهدم أرضية خلال أسبوعين

تاريخ النشر: 19/12/2021 - 13:52

الطيبة: إمهال صاحب محل تجاري لهدم أرضية خلال أسبوعين
منظر عام بالطيبة (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

طالبت قوات من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، صاحب محل تجاري في مدينة الطيبة، بهدم أرضية محله في المنطقة الصناعية بمدينة الطيبة.

وأنذرت الشرطة صاحب المحل، بعد أن تسلم أمر هدم أرضية المحل من قبل اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، وإزالة المستلزمات التي وضعها في المكان، بذريعة أن قسيمة الأرض مُعدة زراعية رغم تواجدها في المنطقة الصناعية بالطيبة.

وأمهلت اللجنة صاحب المحل التجاري هدم الأرضية وإزالة المستلزمات لغاية أسبوعين بدءا من اليوم، في الوقت الذي رفضت المحكمة فيه تجميد الأمر.

وفي السياق، تشن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء هجمة شرسة على الأرض والمسكن في الطيبة في الشهرين الأخيرين، كما أفاد عدد من الأهالي.

ولا يزال شبح الهدم والإخلاء يهدد عشرات المحال التجارية وعددا من المنازل غير المأهولة في المدينة.

وقال المحامي يوسف مصاروة لـ"عرب 48" إن "هجمة غير مسبوقة تشنها السلطات ضد الطيبة، ولا يوجد أي تفسير لها".

وأضاف المحامي الموكل بالدفاع عن أصحاب المحال التجارية المهددة بالإخلاء، أن "هناك تطبيقا مبالغا للقانون فيه بالطيبة فيما يتعلق بالبناء والمحال التجارية، والأمر بات واضحا بأن هناك استهدافا للطيبة".

وعزا مصاروة إلى أن "الأسباب سياسية من الدرجة الأولى، وهناك صراع بين الائتلاف والمعارضة لهذا الأمر في الحكومة، وعملية مد وجزر بينهما، وحالة من بسط القوة وإظهار من هو الأقوى، وللأسف من يُرمس تحت الأقدام في هذه المعركة هم المواطنون العرب".

وختم بالقول إن "توفير الحلول غاية في الصعوبة، لأننا بتنا نلاحظ أن موظفي اللجنة للتنظيم والبناء يراقبون كل صغيرة وكبيرة ولا يفوتون فرصة لإرسال أوامر هدم أو إخلاء على أتفه الأمور".

بودكاست عرب 48

#الطيبة
#أوامر الهدم
#محال تجارية
#مناطق صناعية
#يوسف مصاروة

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