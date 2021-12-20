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إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 09:18

إصابة شاب في جريمة إطلاق نار بكفر ياسيف
(صورة توضيحية - حيان)
عرب ٤٨

أصيب شاب، يبلغ من العمر 27 عاما، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار بقرية كفر ياسيف، صباح اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان مركز "حيان" أن طاقما طبيا من المركز قدم العلاجات الأولية للمصاب، وهو يعاني من إصابة في القسم الأسفل من جسده.

ونُقل المصاب بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى قسم العناية الفائقة في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) بمدينة نهريا، لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه.

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#كفر ياسيف
#إطلاق نار
#العنف والجريمة

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