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بلدية عكا تغلق المدارس بسبب عاصفة "كرمل"

تاريخ النشر: 20/12/2021 - 07:54

بلدية عكا تغلق المدارس بسبب عاصفة "كرمل"
عكا القديمة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أغلقت بلدية عكا كافة المدارس في المدينة، والعودة إلى منظومة التعلم عن بعد، اليوم الإثنين، بسبب عاصفة "كرمل" التي تجتاح المنطقة في هذه الأيام.

وأشارت البلدية إلى أن القرار اتُخذ بعد التشاور مع مديرة منطقة الشمال في وزارة التربية والتعليم، د. أورنا سمحون.

وقالت إنه من المتوقع أن تهب رياح شديدة جدا، تشكل خطرا حقيقيا على حياة الأطفال. وسيتم إرسال جدول الدروس لجميع أولياء الأمور والطلاب من قبل المدارس (التعليم العادي والخاص) ورياض الأطفال. وتقع على عاتق الوالدين مسؤولية ضمان المشاركة الفعّالة والكاملة لأطفالهم في التعلم عن بعد.

هذا، وطلبت البلدية من أولياء الأمور ضمان بقاء أبنائهم في المنزل وفي بيئة آمنة، وتجنب الخروج من المنزل والتجوال في الشوارع إلا في حالات الضرورة.

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