عاصفة "كرمل" في جبل الشيخ: تراكم الثلوج وأجواء شديدة البرودة

تواصل تساقط الثلوج على جبل الشيخ في هضبة الجولان العربي السوري المحتل، في ظل أجواء شديدة البرودة بفعل عاصفة "كرمل" التي اجتاحت البلاد والمنطقة، الليلة الماضية وصباح اليوم الإثنين، ومن المتوقع استمرارها لغاية بعد غد الأربعاء.

ووفقا لإدارة منتجع جبل الشيخ فإن ثلوجا كثيفة تتساقط على القسم السفلي من الجبل، فيما بلغت درجة الحرارة المئوية 2 تحت الصفر.

وفي سياق متصل، تتأثر البلاد، اليوم، بمنخفض جوي عميق يتمركز فوق جزيرة قبرص تصحبه كتلة هوائية قطبية المنشأ شديدة البرودة، ويكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، عاصفا وباردا نهارا إلى شديد البرودة ليلا خاصة فوق المرتفعات الجبلية. ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الجو مغبرا خاصة فوق المناطق الجنوبية، وفي الساعات الأولى تسقط زخات متفرقة من الأمطار تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى، وفي ساعات المساء والليل تسقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم/ ساعة والبحر مائجا.

وفي الليلة المقبلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وشديد البرودة، وتسقط زخات من الأمطار فوق معظم المناطق مصحوبة بعواصف رعدية ويتساقط البرد أحيانا. وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى 70 كم/ ساعة والبحر مائجا.