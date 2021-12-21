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الهواشلة: الشرطة داهمت منزل شقيقي واعتدت على أسرته

تاريخ النشر: 21/12/2021 - 10:10

الهواشلة: الشرطة داهمت منزل شقيقي واعتدت على أسرته
(توضيحية - تصوير الشرطة)
تحرير: قاسم بكري
عمر دلاشة عمر دلاشة

داهمت قوات من الشرطة الإسرائيلية، الليلة الماضية، قرية قصر السر في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وبعد إجراء عملية تفتيش اعتقلت رب العائلة ونجله.

وقال شقيق المعتقل، محمد الهواشلة، لـ"عرب 48" إن "الشرطة اعتدت على أخي عماد وأبنائه الصغار دون أي داع، وكذلك اعتقلت أخي ونجله بعد أن قامت بتفتيش البيت، ولم تعثر على أي شيء".

الهواشلة خلال التحقيق، صباح اليوم

وحول دواعي التفتيش، قال إنه "لم تظهر لنا الشرطة أي وثيقة قانونية أو سبب لإجراء التفتيش، بل إننا فوجئنا بهم في ساعات ما قبل الفجر، ولم يكونوا بزي شرطة ولم يحضروا بسيارات للشرطة. استيقظت على صوت صراخ الأطفال من بيت أخي، وبعد وصولي للبيت هددوني وابنة أخي لأنها صورت ما جرى".

وأكد الهواشلة أن "الشرطة اعتدت على شقيقي وأطفاله، واعتقلته جزافا بشبهة الاعتداء على أفراد الشرطة، وهذا نهج عجيب، إذ تداهم الشرطة منزلا دون أي داع، ثم تعتقل صاحبه بداعي الاعتداء على الشرطة، وتطلق سراحه عنه بعد ساعات".

وعن اعتقال نجل شقيقه، قال إنه "لغاية الآن لا زلنا نجهل أين هو، ونبحث عن مكان اعتقاله. ما يحدث غريب، فنحن لم نر في بداية الأمر سيارات للشرطة وأفراد شرطة، وقط بعد اعتقال شقيقي ونجله وصلت سيارات الشرطة، وحتى هذه اللحظة لا نعرف سبب مداهمة البيت".

هذا، ولم يصدر عن الشرطة أي تعقيب في هذا الشأن، لغاية الآن.

بودكاست عرب 48

#النقب
#قصر السر
#الهواشلة
#عنف الشرطة

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