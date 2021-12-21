مسيرة الميلاد 38 بالناصرة الجمعة

تُنظم مسيرة الميلاد الـ38 في مدينة الناصرة، يوم الجمعة المقبل.

وصرحت جمعية الموكب لعيد الميلاد أنها عقدت اجتماعا في مركز بنديكتوس، شاركت فيه المؤسسات التي ستشارك في مسيرة الميلاد الـ38، والتي ستقام يوم الجمعة الساعة 14:30، وقد شارك في الاجتماع ممثلون عن سرايا الكشاف والمدارس والنوادي والجمعيات وغيرها من المؤسسات التي واكبت هذه المسيرة منذ تأسيسها.

وخلال الاجتماع، قدمت الهيئة الإدارية للمسيرة تفاصيل كاملة عن برنامج المسيرة، فـ"في يوم الجمعة ومنذ ساعات الصباح الباكر سيتم نصب الحواجز على مسار المسيرة في شارع بولس السادس، وفي الساعة 11:00 صباحا ستقوم الشرطة بإغلاق الشارع الرئيسي ومداخل الناصرة المؤدية له. وفي الساعة 12:00 ستقوم شركات باصات الجليل والعفيفي بنقل جميع المؤسسات المشاركة إلى نقطة بداية المسيرة، وفي تمام الساعة 14:30 ستنطلق المسيرة من مقام السيدة العذراء في شيكون العمال العرب، مرورا في شارع بولس السادس، وتنتهي في منطقة الكنائس باحتفال كبير، بحضور رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، وأصحاب السيادة المطارنة، ورجال الدين، ورؤساء المؤسسات وسرايا الكشاف، ومدراء المدارس، وأبناء الناصرة والقضاء والضيوف الكرام".

وأضافت أنه "بعد سماع كلمات التهنئة بالعيد والأناشيد الميلادية مباشرة سيقوم مكتب السياحة بإطلاق الألعاب النارية في سماء الناصرة، وتنتهي المسيرة في تمام الساعة السابعة مساءً".

وشكرت جمعية موكب الميلاد المدارس والنوادي والمؤسسات والسرايا الكشفية المشاركة في المسيرة، ودعت أهل المدينة بكافة أحيائها وسكانها والضيوف من كافة أنحاء البلاد إلى المشاركة في المسيرة، وحضور هذا الحدث الكبير الذي أصبح تقليدا ينتظره الجميع، كما دعت أصحاب المحال التجارية إلى تزيين محلاتهم واستقبال الضيوف أجمل استقبال، ابتهاجا واحتفالا بعيد الميلاد.