بدءًا من الإثنين: تقييدات على المدارس في البلدات البرتقالية والحمراء

صادقت اللجنة الوزارية لمكافحة كورونا "كابينيت كورونا"، مساء الخميس، على تقييدات جديدة على جهاز التعليم في البلدات البرتقالية والحمراء.

وقرّر الوزراء إلغاء التعليم الوجاهي في الصفوف السابعة حتى الثانية عشرة في البلدات البرتقالية والحمراء التي تقلّ فيها نسبة الحاصلين على اللقاح عن 70٪، على أن ينقل التعليم إلى منطقة مفتوحة أو أن يكون عن بعد.

أمّا في الصفوف الأولى حتى السادسة في البلدات الحمراء، فقرّر اتبّاع "سياسات تقليص التواصل الجسدي"، مع إعطاء الأولوية للتعليم الوجاهي، إلا أن كانت نسبة الحاصلين على اللقاح في الصف أكثر من 70٪.

ويعتبر الطالب ملقّحًا بالكامل إن مرّ أقل من ثلاثين يومًا على حصوله جرعة اللقاح الأولى فقط.

وفي وقت سابق، الخميس، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، من أن الإصابات بفيروس كورونا ستتضاعف في البلاد خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن تسجل الإصابات "معدلات قياسية خلال أسبوع إلى 10 أيام".

ووردت تحذيرات رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال المشاورات في جلسات مغلقة بشأن الإجراءات والتقييدات للحد من تفشي طفرة أوميكرون الجديدة وتجنب الإغلاق.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن بينيت قوله إنّ "تفشي المتحورة الجديدة سيصل ذروته في البلاد، وسيكون ذلك لفترة قصيرة، لكن سنسجل أرقاما جنونية ومعدلات قياسية بالإصابات".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية ارتفاع العدوى ومعدل الإصابة بكورونا، وعادت إلى مستويات ما قبل الجرعة المعزّزة الثالثة من اللقاح.