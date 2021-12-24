إصابة حرجة في حادث طرق جنوبي البلاد

أصيب شاب، يبلغ 21 عاما من العمر، بجروح وصفت بأنها حرجة في حادث طرق بأسدود (أشدود)، جنوبي البلاد، اليوم الجمعة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن حادث الطرق نجم عن اصطدام بين مركبة رباعية الدفع ودباب في منطقة مفتوحة.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أنه "تلقينا بلاغا الساعة 15:01 حول حادث طرق بأشدود، وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية وعمليات الإنعاش لمصاب عانى جروحا حرجة".

وذكر أحد المضمدين، أن "المصاب عانى جروحا حرجة في منطقتي الرأس والصدر وكان فاقدا للوعي دون تنفس ونبض، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش قبل نقله إلى المشفى".

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "أسوتا" بأسدود لاستكمال العلاج.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.