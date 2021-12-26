وقفة إسنادية للأسير هشام أبو هواش في حيفا الإثنين

دعا حراك حيفا ومجموعة نشطاء من أجل الأسرى وحركة شباب حيفا الأهالي للمشاركة في وقفة إسنادية للأسير المضرب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري، هشام أبو هواش، في مدينة حيفا، وذلك يوم غد الإثنين الساعة الثامنة مساء.

وجاء في الدعوة: "نقف يدًا بيد إسنادًا للمعتقل الإداري، هشام أبو هواش، في اليوم الـ133 لإضرَابه عن الطعام، وذلك يوم الإثنين 27/12/2021، الساعة 20:00، مفترق باسل الأعرج - مفترق شارعي اللنبي والكرمل، الحي الألماني، حيفا".

وجرى اعتقال أبو هواش، يوم 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وهو أب لخمسة أطفال، ويطالب بإنهاء اعتقاله الإداري الذي فرضته عليه السلطات الإسرائيلية، منذ ذلك اليوم.

ومما يذكر أن الاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.‎

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعتقل في سجونها 4550 فلسطينيا، وحوالي 170 قاصرا، ونحو 500 معتقل إداري.