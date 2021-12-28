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حبس منزلي لشاب من الرامة اعتقل بشبهة قتل طليقته

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 16:16

حبس منزلي لشاب من الرامة اعتقل بشبهة قتل طليقته
ضحية الجريمة رشا ستاوي
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أطلقت محكمة الصلح في مدينة الناصرة سراح شاب، في الثلاثينيات من عمره، من بلدة الرامة بعد اعتقاله بشبهة ضلوعه في جريمة قتل طليقته رشا ستاوي (32 عاما) من المغار.

وأحالت المحكمة الشاب إلى الحبس المنزلي لمدة 5 أيام.

وكانت الشرطة قد اعتقلت طليق الضحية بعد يوم من وقوع جريمة القتل، بالإضافة إلى شقيقه أيضا الذي أطلق سراحه هو الآخر قبل أسبوع.

وتعود حيثيات الجريمة إلى يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي حينما أقدم جان مجهول على اقتحام منزل والديْ الضحية حيث كانت تعيش فيه برفقة أطفالها، وأطلق النار عليها وأرداها قتيلة أمام طفلتها (6 أعوام).

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#المغار
#رشا ستاوي
#الرامة
#قتل النساء
#جرائم القتل

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