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الشرطة تداهم منشية زبدة: اعتقال شخص ومصادرة أموال

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 11:51

الشرطة تداهم منشية زبدة: اعتقال شخص ومصادرة أموال
(تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

داهمت الشرطة الإسرائيلية منشية زبدة، في الجزء الشمالي من مرج ابن عامر، وضبطت مبلغا نقديا كبيرا، 103 آلاف دولار، و240 ألف شيكل و7,550 دينارا وشيكات، واعتقلت مشتبها من سكان القرية وأحالته إلى التحقيق في مركز للشرطة.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار نشاط حملة 'المسار الآمن' ومكافحة الجريمة في المجتمع العربيّ، قام أمس أفراد شرطة لواء الشمال بنشاط في قرية منشية زبدة ضدّ أهداف إجراميّة، إذ داهمت الشرطة أهدافا إجرامية في قرية منشية زبدة، وتمّ ضبط مبلغ نقدي كبير، 103,000 دولار، 240,000 ألف شيكل و7,550 دينارا وشيكات".

وأضافت الشرطة أنه "تمّ إلقاء القبض على المشتبه به (61 عاما) من سكان المكان وأحيل إلى التحقيق في مركز للشرطة".

وفي سياق متصل، واصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بنحو 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

هذا، وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي وتعزيز سيادة القانون"، قبل نحو ثلاثة أشهر ولغاية اليوم.

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#منشية زبدة
#اشتباه
#أموال
#شرطة

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