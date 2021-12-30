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انخفاض بأغورة واحدة في أسعار الوقود مطلع 2022

تاريخ النشر: 30/12/2021 - 13:23

انخفاض بأغورة واحدة في أسعار الوقود مطلع 2022
(Pixabay)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تُخفّضُ أسعار الوقود بأغورة واحدة في البلاد، فجر يوم الأحد المقبل الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير 2022، إثر انخفاض أسعار النفط والوقود في الأسواق العالمية.

وسيبلغ سعر ليتر بنزين "أوكتان 95" في مسار الخدمة الذاتية 6.37 شيكل، وتُلزم الخدمة العادية المستهلك بإضافة 21 أغورة لقاء كل ليتر واحد من البنزين عند تعبئة الوقود على يد العاملين في محطات الوقود.

وتُحدد أسعار الوقود في البلاد بموجب أسعار النفط في العالم ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وهي إلى ذلك مرتبطة بسعر الدولار، علما أن الضرائب هي الأكثر تأثيرا على أسعار الوقود، وتبقى دون تغيير، حتى لو تراجعت الأسعار في مختلف أنحاء العالم.

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#أسعار الوقود
#نفط
#بنزين
#محروقات

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