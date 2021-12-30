كفر كنا تتصدّر إصابات كورونا الجديدة في البلدات العربية

سجّلت البلدات العربية، أمس، الأربعاء، 243 إصابة جديدة، منها 58 في كفر كنا، 36 في الناصرة، و20 في كفر ياسيف، بحسب ما بيّنت معطيات "الهيئة العربية للطوارئ"، اليوم، الخميس.

وارتفع عدد الحالات النشطة في البلدات العربية إلى 1,510 حالة، في حين بلغ مجمل عدد الحالات النشطة في البلاد إلى 20,309.

وبلغ عدد الحالات الخطرة في البلدات العربية 18 حالة، منها 9 حالات تخضع إلى التنفس الاصطناعي، في حين بلغ عدد الحالات الخطرة في البلاد 73، يخضع 29 منها إلى أجهزة التنفس الاصطناعي. كما بلغ عدد الوفيات في البلدات العربية 1,346، مقابل 8,243 على مستوى البلاد.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلدات العربية، اليوم، الخميس، إلى 208,895، بينما بلغ مجمل الإصابات في البلاد 1,376,670، ما يعني أنّ نسبة الإصابة عند العرب تشكّل نحو 15.2% من مجمل الإصابات في البلاد.

وبلغ مجمل الإصابات في البلاد منذ بداية الأسبوع الحالي 11,787، منها 705 إصابة في البلدات العربية، ما يشكل 6% من مجمل عدد الإصابات. يشار إلى أنّ 2,119 إصابة جديدة منذ بداية الأسبوع هي من العائدين من خارج البلاد.

ووصل عدد الفحوصات منذ بداية الأسبوع الحالي في البلدات العربية إلى 28,224 فحصًا من مجمل 460,281 فحصًا على مستوى البلاد، أي بنسبة 6.1%. وبهذا، تبلغ نسبة الفحوصات الإيجابية على مستوى البلاد 2.5%.

وبلغت نسبة التطعيم الكلية في المجتمع العربي للوجبة الأولى 65%، في حين بلغت للوجبة الثانية 56%، في المقابل فقد بلغت النسبة في المجمع الإسرائيلي العلماني 82% للأولى و75% للثانية؛ وبين الحرديديّين 49% للأولى و 36% للثانية.

ولا يزال 487 ألف فرد في جيل 5 سنوات فأكثر في المجتمع العربي لم يحصلوا على أي تطعيم.

أمّا بخصوص تطعيم الأطفال في جيل 5-12 سنة، فبلغت نسبة التطعيم في المجتمع العربي للوجبة الأولى 7% مقارنة بـ27% في المجتمع اليهودي العلماني و5% في مجتمع الحريديّين. في حين بلغت النسبة للوجبة الأولى بين الشبيبة 52% في المجتمع العربي و70% في المجتمع الإسرائيلي العلماني و37% بين الحريديّين.