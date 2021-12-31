التجمع في طمرة: نعم لمحاكمة قتلة الشهيد أحمد حجازي

أدان التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة طمرة نية قسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحش) إغلاق ملف التحقيق مع المتورطين من الشرطيين في قضية الشهيد أحمد حجازي، وأكد رفضه التام لاستباحة الدم العربي.

ورأى التجمع في طمرة أن "جهاز الشرطة يمنح الضوء الأخضر لاستهداف كل عربي في هذه البلاد، عبر إغلاق الملفات ضد القتلة في هذه القضايا، كما حصل في هبة القدس والأقصى، قبلها وبعدها".

وأكد أن "الشهيد أحمد حجازي استشهد برصاص الشرطة الغادر، والتي استسهلت إطلاق النار في حي سكني مكتظ باتجاه البيوت بشكل مباشر، فيما لم تكن لتجرؤ القيام بهذه الجريمة النكراء في أي حي في بلدة غير عربية".

كما أكد التجمع وقوفه إلى جانب العائلة والعمل على التنسيق مع اللجنة الشعبية وكافة الجهات المعنية، لغاية محاكمة القتلة ومسؤوليهم وإنزال أقسى العقوبات بحقهم، والتي لن تعوضنا عن خسارتنا للشهيد أحمد وكل من استشهد بفعل جرائم جهاز الشرطة، الذي يتعامل بعداء مع المواطنين العرب الفلسطينيين في هذه البلاد.