اتهام شاب بتهديد هبة يزبك

قدّم مكتب النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الرملة لائحة اتهام ضد المدعو شالوم عبدي (25 عامًا) من مدينة اللد، وذلك بتهمة "التهديد والتحرّش الجنسي بعضو الكنيست السابقة د. هبة يزبك"، عبر إرسال العديد من الرسائل لها من خلال صفحة الفيسبوك.

ويستدل من لائحة الاتهام التي نشرتها النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، أنه "خلال العام 2020، أشغلت السيدة هبة يزبك منصب عضو كنيست في الكنيست الثالثة والعشرين، نيابة عن القائمة المشتركة. وبحكم منصبها، أنشأت يزبك صفحة شخصيّة رسميّة على شبكة الفيسبوك، تمّ من خلالها السّماح لمتصفحي الإنترنت بإرسال رسائلهم الشخصية لها".

وتبين أنه "في آذار/ مارس 2020، وبعد نشر بيانٍ سياسي من قبل يزبك، أرسل المدّعى عليه عددًا كبيرًا من الرسائل عبر ملفه الشخصي على الفيسبوك، إذ تضمنت هذه الرسائل تهديدات ذات طابع جنسي صارخ وشديد"، وفقا للائحة الاتهام.