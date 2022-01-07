وفاة شاب من الطيبة متأثرا بإصابته في حادث طرق

توفي الشاب معتصم عازم (17 عاما) من الطيبة، صباح اليوم الجمعة، متأثرا بإصابته في حادث الطرق الذي وقع عند مدخل المدينة، وتوفي فيه صديقه كرم بلعوم (19 عاما)، وأصيب فيه آخران بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، فجر يوم السبت الماضي.

ووقع حادث الطرق على شارع رقم 444 بمساره قرب الطيبة، وأقرت الطواقم الطبية وفاة الشاب كرم بلعوم متأثرا بإصابته الحرجة، فيما قدمت العلاجات الميدانية لثلاثة شبان ونقلتهم إلى المستشفى، على وجه السرعة، بحالة وصفت بأنها بين المتوسطة والخطيرة لاستكمال العلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث الذي وقع تحت الجسر بمدخل الطيبة الجنوبي، ورجحت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم من جراء تصادم بين مركبتين، واصطدام مركبة أيضا بجدار، حسب ما أوردت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام.

ويستدل من معطيات وإحصائيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن أربعة أشخاص بينهم مواطن عربي لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام الجديد ولغاية يوم 5 كانون الثاني/ يناير 2022.

ولقي 363 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، مقارنة بـ306 ضحية في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.