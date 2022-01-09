عمل تطوعي لصيانة وحماية مقبرة قرية هوشة المهجرة

نظمت لجنة متولي في شفاعمرو، أمس السبت، أعمال معسكر العمل التطوعي لصيانة وحماية المقبرة في قرية هوشة المهجرة الواقعة، جنوب مدينة شفاعمرو.

وجاءت الأعمال التطوعية في هوشة، بعد الاعتداء السافر من قِبل "مجهولين" على المقبرة قبل أسبوع، إذ تم حفر قبر داخل ما يعرف بـ"مقام النبي هوشان" في مقبرة القرية المهجرة بدافع البحث عن الكنوز والدفائن، بحسب لجنة متولي وقف هوشة.

ونُظم المعسكر التطوعي في مقبرة هوشة، بالتعاون بين لجنة متولي الوقف، ولجنة المسجد القديم في شفاعمرو، وعائلات عدد من الموتى المدفونين في المقبرة، آل مغربي وآل مجدوب وآل سواعد وآل خوالد.

وشملت المعسكر التطوعي الذي شارك فيه العشرات من أبناء شفاعمرو والقرى المجاورة، أعمال صيانة وتنظيف للمقبرة، وإعادة ترميم الأضرحة وطلائها.