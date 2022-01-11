احتجاجا على تجريف الأراضي: إضراب وإغلاق شارع 31 بالنقب

هدمت قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، خيمة الاعتصام التي أقيمت على أراضي قرية الأطرش في النقب، وصادرت الكراسي، ومنعت المواطنين من دخول أراضيهم المستهدفة بالتحريش، في وقت شرعت الجرافات الإسرائيلية بأعمال التجريف، لليوم الثاني.

مشهد هدم خيمة الاعتصام أهالي النقب من قبل القوات قبل قليل . #انقذوا_النقب pic.twitter.com/KYMYaA5jMF — زيد العزازمة (@znlr0) January 11, 2022

هدم وتجريف

وأفاد مواطنون أنه بعد هدم خيمة الاعتصام، حاصرت قوات معززة من الشرطة قرية الأطرش وقرية الرويس، ومنعت السكان من التوافد إلى المنطقة.

ووفرت قوات الشرطة الحماية لجرافات السلطات الإسرائيلية وما تسمى الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال") التي شرعت بأعمال تجريف الأراضي تمهيدا لتحريشها، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

احتجاجات وإغلاق شارع 31

ومع حصار الأطرش واستئناف أعمال التجريف في أراضيها، قام المئات من أهالي النقب بالتظاهر على مدخل القرية، وأغلق العشرات شارع رقم 31 المؤدي إلى منطقة البحر الميت أمام حركة السير بالاتجاهين، وشهدت المنطقة ازدحامات مرورية خانقة.

إضراب شامل

وعم الإضراب الشامل، صباح اليوم، قرى نقع بئر السبع ومدارس الأطرش وخربة الوطن، فيما أقيمت خيمة اعتصام فوق الأراضي المستهدفة بالتجريف، وبدأت الحشود عند الساعة السابعة صباحا بالتواجد في الخيمة، وذلك في سياق البرنامج النضالي الذي أقرته لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب.

وجاء هدم الخيمة لمنع السكان من الاعتصام والتواجد فوق أراضيهم والتصدي لعمليات التجريف، في وقت أعلنت الجنة التوجيه عن سلسلة من الخطوات النضالية التي تشمل الإضراب في بعض القرى ومظاهرة احتجاجية، يوم الخميس المقبل.

وتوسع الإضراب في المدارس وشمل قرى الأطرش، وسعوة، وبير هداج، والزرنوق، والرويس، وخربة الوطن.

وتقررت هذه الخطوات النضالية في أعقاب الاجتماع التشاوري لقيادة النقب الذي عقد، مساء أمس الإثنين، في قرية الأطرش بمشاركة وفد لجنة التوجيه، وتم مناقشة المخططات السلطوية التي تستهدف حاضر ومستقبل العرب في النقب وسبل التصدي لها.

احتجاجا على التجريف في #النقب.. إغلاق شارع 31 الرئيسي أمام مدخل قرية #سعوة#انقذوا_النقب pic.twitter.com/YcvSJAxNBA — موقع عرب 48 (@arab48website) January 11, 2022

سلسلة خطوات نضالية

وجاء في بيان صادر عن لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أنه "تم الإعلان عن الإضراب العام في قرى نقع بئر السبع ومدارس الأطرش وخربة الوطن، يوم الثلاثاء، والتواجد الساعة 7:00 صباحا في الأراضي المستهدفة، ولاحقا سيتم الإعلان عن إضراب عام في النقب".

وأضافت لجنة التوجيه العليا أنه "تم اتخاذ عدة قرارات منها الانتقال من رد الفعل واعتماد برنامج نضالي تراكمي على مدار ستة أشهر تصعيدي، وصولا إلى إضراب عام قطري ومظاهرة جبارة أمام مكتب رئيس الحكومة، وتدويل القضية والممارسات العنصرية أمام المؤسسات الدولية".

وتابعت اللجنة في بيانها أنه "تم اتخاذ قرار بضرورة وضع حد للتجاذبات السياسية والمناكفات التي تسمح للسلطة تنفيذ مخططاتها من خلال خلافاتنا، وضرورة الالتزام بقرارات قيادة النقب وتظافر الجهود وتوحيد الكلمة تحت شعار واحد وهو النقب أولا".

وأكدت لجنة التوجيه أنه "تقرر تنظيم مظاهرة حاشدة على شارع 31 مفرق قرية الأطرش يوم الخميس المقبل عند الساعة الثالثة بعد العصر".

وأوضحت اللجنة أنه "إضافة للنضال الميداني، تقرر تعزيز المواكبة البرلمانية لأعضاء الكنيست من القائمة الموحدة والقائمة المشتركة وأعضاء الكنيست من أنصار العدالة الاجتماعية".

ودعت اللجنة الجماهير العربية عموما، وفي النقب على وجه الخصوص، للمشاركة الواسعة في الخطوات النضالية، مؤكدة أن "جميع السكان في القرى بدائرة الاستهداف". وشدد على أنه "في هذه المعركة لا خيار إلا الانتصار".