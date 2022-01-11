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مصرع شخص جراء حادث طرق على شارع 6

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 07:24

مصرع شخص جراء حادث طرق على شارع 6
(توضيحية- الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي شخص في الخمسينيات مصرعه صباح اليوم الثلاثاء، جراء حادث طرق وقع على شارع رقم 6 بمساره بالقرب من كريات جات جنوبي البلاد.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن حادث طرق على شارع 6 جنوبي البلاد، وعلى الفور هرع طاقم الطبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لشخص وصفت حالته بالحرجة، حيث أقر الطاقم الطبي وفاته في المكان.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، وأظهرت التحقيقات الأولية أن الحادث نجم عن تصادم بين شاحنتين على شارع رقم 6 لأسباب لم تتضح بعد.

وأغلقت الشرطة شارع رقم 6 بمساره عند كريات غات بالاتجاهين لحين معالجة حادث الطرق، وشهدت المنطقة اختناقات مرورية، حيث تم توجيه المركبات إلى شارع رقم 35، فيما تم مطالبة جمهور السائقين عدم السفر على شارع 6 في الجنوب لحين الانتهاء من معالجة حادث الطرق.

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