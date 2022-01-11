مصرع عامل في حادث بمصنع بعكا

لقي رجل (65 عاما)، مصرعه متأثرا بإصابته بجروح حرجة، في حادث عمل وقع في المنطقة الصناعية في عكا، اليوم الثلاثاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في أحد المصانع في المنطقة الصناعية في عكا، وعلى الفور وصل طاقم طبي للمكان وأقر وفاة العامل في المكان.

ووفقا لبيان الإسعاف، فإن العامل علق داخل ماكينة، ووجده الطاقم الطبي وكان فاقدا للوعي ومصابا بجروح حرجة، حيث تم تخليصه بمساعدة العمال وطاقم الإسعاف، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي السياق، يستدل من المعطيات المتوفرة أنه في العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.