  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع عامل في حادث بمصنع بعكا

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 09:25

مصرع عامل في حادث بمصنع بعكا
(توضيحية- الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي رجل (65 عاما)، مصرعه متأثرا بإصابته بجروح حرجة، في حادث عمل وقع في المنطقة الصناعية في عكا، اليوم الثلاثاء.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في أحد المصانع في المنطقة الصناعية في عكا، وعلى الفور وصل طاقم طبي للمكان وأقر وفاة العامل في المكان.

ووفقا لبيان الإسعاف، فإن العامل علق داخل ماكينة، ووجده الطاقم الطبي وكان فاقدا للوعي ومصابا بجروح حرجة، حيث تم تخليصه بمساعدة العمال وطاقم الإسعاف، إلا أنه فارق الحياة متأثرا بإصابته.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

وفي السياق، يستدل من المعطيات المتوفرة أنه في العام 2021 بلغ عدد ضحايا العمل في الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة والبناء 66 ضحية، أكثر من نصفهم من عمال البناء العرب.

وللمقارنة، لقي 65 عاملا بينهم 47 من منطقة الضفة الغربية المحتلة مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام 2020، وفي العام الماضي 2019 لقي 47 عاملا مصارعهم، إضافة إلى 39 عاملا في العام 2018.

ومن الجدير ذكره أن حوادث العمل ازدادت بوتيرة خطيرة، إذ ارتفعت أعداد الضحايا والإصابات في ورشات العمل وخاصة فرع البناء. وغالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

بودكاست عرب 48

#مصرع
#عامل
#عكا
#منطقة صناعية
#إسعاف

حوارات

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع فتاة إثر تسرب غاز في النقب
مصرع فتاة إثر تسرب غاز في النقب

2022-01-11

احتجاجا على تجريف الأراضي: إضراب وإغلاق شارع 31 بالنقب
احتجاجا على تجريف الأراضي: إضراب وإغلاق شارع 31 بالنقب

2022-01-11

اعتقال مشتبهين بتلقى رشاوى في لجنة التنطيم والبناء "ليف هجليل"
اعتقال مشتبهين بتلقى رشاوى في لجنة التنطيم والبناء "ليف هجليل"

2022-01-11

الأكثر قراءة

مواجهات واعتقالات إثر استئناف تجريف الأراضي بالنقب

مواجهات واعتقالات إثر استئناف تجريف الأراضي بالنقب

2022-01-10
مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت

مستعربون يداهمون ويختطفون طلابا من جامعة بيرزيت

2022-01-10
العليا الإسرائيلية تبت بمقتل أطفال من غزة بمسيرة للاحتلال

العليا الإسرائيلية تبت بمقتل أطفال من غزة بمسيرة للاحتلال

2022-01-10
حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: أجواء باردة وأمطار متفرقة

2022-01-10
الصحة الإسرائيلية: 21,501 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة 222

الصحة الإسرائيلية: 21,501 إصابة جديدة بكورونا والحالات الخطيرة 222

2022-01-10