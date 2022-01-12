اللجنة القطرية للرؤساء تُؤكد دعمها لنضال أهالي النقب

أعربت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم الأربعاء، عن دعمها وتأييدها لنضال الجماهير العربية في النقب، في مواجهة مشاريع التهجير والاقتلاع والترحيل.

وصرحت اللجنة أنه "في أعقاب تصعيد المُؤسَّسَة الإسرائيلية، وحكومتها، خلال الأسابيع والأيام الأخيرة، من مشاريع ومُخطَّطات قديمة - جديدة ضد أبناء شعبنا في منطقة النقب، والتي تهدِف إلى تهجيرهم وترحيلهم واقتلاعهم من أرضهم ووطنهم، بحججٍ واهية وذرائع مُضلِّلَة، كالتطوير وتحريش الأراضي وغيرها، والتي تستهدف في جوهرها وفي أبعادها المسّ بالوجود العربي الفلسطيني في منطقة النقب، كما تجلّى مُؤخرا في أراضي الأطرش ونقع وغيرها من قرى وأراضي النقب، فإن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد تُؤكد، مرة أُخرى، على رفضها لهذه المشاريع والمخططات والتنديد الشديد بها، وتؤكد أيضا على دعمها وتأْييدها لنضال الجماهير العربية الفلسطينية في النقب في مواجهة هذه السياسات والتحدِّيات الوُجودية، وأن الجماهير العربية ومُؤسساتها وهيئاتها الوطنية الوحدوية التمثيلية والقطرية لن تترك أبناء شعبنا في النقب لوحدهم في هذه المواجهة المصيرية، وتدعو إلى دعم وتعزيز صمودهم وبقائهم وتطورهم في وطنهم، ورفد نضالهم بكل وسائل ومُقوِّمات الصمود والمواجهة والتحدِّي".

ودعت اللجنة القطرية الجماهير العربية في منطقة النقب، بكل فئاتها ومُؤسّساتها وحركاتها وأحزابها، إلى "تعزيز وترسيخ وتطوير وحدتهم الوطنية والكفاحية، لا سيِّما أنهم الأساس ورأْس الحَرْبَة في مواجهة هذه التحدِّيات الوجودية، التي لا تستثني أحدا".

ومن ناحية أٌخرى، طالبت اللجنة الحكومة الإسرائيلية بـ"إيقاف مشاريعها ومخططاتها وعُدوانها على الجماهير العربية وأراضيها وبيوتها وإنسانها في النقب"، وأكدت أن "الحكومة الإسرائيلية تتحمَّل كامل مسؤولية وتبِعات هذا التصعيد الخطير".

وفي هذا السياق، دعت اللجنة أيضا إلى "التجاوب والتفاعل مع النشاطات والفعاليات التي تقررها وتدعو إليها الهيئات التمثيلية الوحدوية القطرية، وفي مقدمتهم لجنة المتابعة العليا، وكذلك الهيئات واللجان التمثيلية الوحدوية في منطقة النقب، ردا على هذا التصعيد الرسمي والمنهجي والمتواصل".

هذا، ورفضت اللجنة القطرية ونددت بـ"حملات التحريض المتواصلة والخطيرة، لا سيّما في الإعلام الإسرائيلي، ضد العديد من الشخصيات القيادية والتمثيلية في منطقة النقب، وفي مقدمتهم رئيس مجلس محلي القيصوم، سلامة الأطرش"، وحذرت من "مخاطر حملات التحريض والتشويه المقصودة والمنهجية".