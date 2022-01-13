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الطلاب العرب ينظمون وقفة غضب من أجل النقب في جامعة تل أبيب

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 13:22

الطلاب العرب ينظمون وقفة غضب من أجل النقب في جامعة تل أبيب
من الوقفة في جامعة تل أبيب، اليوم (صور خاصة لـ"عرب 48")
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

نظمت الحركات الطلابية العربية في جامعة تل أبيب - الشيخ موّنس- وقفة غضب من أجل النقب، ظهر اليوم الخميس.

ورفع الطلاب العرب في المظاهرة الأعلام الفلسطينية ولافتات كتبت عليها شعارات، وهتفوا نصرة للعرب الفلسطينيين في النقب، واحتجاجا على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية.

وقال سكرتير حركة "جفرا" - التجمّع الطلابي في الجامعة، رزق سلمان، لـ"عرب 48" إن "السلطات توقعت أن تواجه أهلنا في النقب منفردين، وأن تسلب أراضيهم بهدوء وسلاسة، لكن هيهات بين هذا ووقفة شعبنا مع أهلنا في النقب".

وأكد سلمان أن "وقوفنا، اليوم، على أرض الشيخ مونس وصرختنا الملتحمة مع أهلنا في النقب تمثل ردًا على سياسة فرق تسد، فابن غزة وابن الجليل وابن القدس وابن رام الله وابن المثلث جميعهم يوجهون أنظارهم وهتافاتهم لإخوتنا وأخواتنا في النقب. وكما قلناها بشكل واضح في أيار/ مايو الماضي عندما ظن المستعمر أن أرض الشيخ جراح ستكون فريسة سهلة نقولها، الآن، أيضا إن قضية النقب هي قضيتنا جميعا، وكل قضية تخص فلسطين هي أيضا قضيتنا جميعا".

بودكاست عرب 48

#النقب
#الحركات الطلابية
#جامعة تل أبيب

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