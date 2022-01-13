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حيفا: اتهام شابين بقتل مهران مغربي

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 12:19

حيفا: اتهام شابين بقتل مهران مغربي
الضحية مهران عبد الرازق مغربي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

قدمت النيابة العامة إلى المحكمة المركزية في مدينة حيفا، لائحة اتهام ضد الشابين أحمد أبو دحل (26 عاما) وسامر خفاجة (33 عاما)، نسبت إليهما اقتراف جريمة قتل الشاب مهران مغربي (42 عاما) من حيفا، مساء يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي 2021.

وتضمنت لائحة الاتهام تهم القتل وحيازة ونقل السلاح. وطلبت النيابة من المحكمة تمديد اعتقال المتهمين لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية ضدهما.

ويستدل من لائحة الاتهام أنه "نشب خلاف بين أحد المتهمين والضحية، إذ اعتقد المتهم أن الضحية قام بطعنه، وقرر المتهم الآخر إطلاق النار على الضحية وقتله. وتوجه المتهمان إلى آخر وطلبوا منه توفير مسدس لتنفيذ الجريمة".

وتبين من لائحة الاتهام أن "الشخص الآخر خرج من منزله بواسطة دراجة هوائية ومعه المسدس، ونقله للمتهمين، واستمر في طريقه، وخلال ذلك خرج الضحية من مكان بالقرب من منزله بواسطة دراجة كهربائية، فقام المتهمان بدهس الضحية، وخرج المتهم خفاجة من السيارة وأطلق 9 رصاصات على الضحية ما أسفر عن مقتله".

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#حيفا
#مهران مغربي
#جرائم القتل
#لوائح اتهام

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