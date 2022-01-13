دعوات لتظاهرات وفعاليات نصرة للنقب

دعت الحراكات الشبابية والأحزاب والحركات الوطنية في أراضي 48 الفلسطينيين للمشاركة في تظاهرات ونشاطات، اليوم الخميس وغدا الجمعة، نصرة للعرب في النقب، واحتجاجا على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم ضد سلب أراضيهم.

وناشدت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، العرب الفلسطينيين بالمشاركة في المظاهرة الشعبية، اليوم الخميس الساعة الثالثة عصرا على مفرق سعوة - الأطرش.

وبالإضافة إلى المظاهرة على مفرق سعوة - الأطرش، تنظم تظاهرات اليوم تحت عنوان "لن نترك النقب وحيدا" في جامعة تل أبيب، الساعة الواحدة ظهرا، وفي كفر كنا - منطقة العين، الساعة السادسة والنصف مساء، وفي معهد التخنيون - بوابة حيفا، الساعة السابعة مساء، وفي مدخل أم الفحم، الجمعة الساعة الرابعة عصرا.

وفي مدينة رهط، دعت اللجنة الشعبية والقوى الوطنية أهالي المدينة للحشد والمشاركة في المظاهرة التي تنظمها لجنة التوجيه في سعوة – الأطرش، اليوم.

ودعا "حراك المطرح الشبابي" في جامعة بئر السبع جموع الطلاب للحشد والمشاركة في المظاهرة الشعبية.

وفي قرية اللقية، دعا ناشطون سياسيون للحشد والمشاركة في تظاهرة ستنظم، اليوم الساعة السابعة والنصف مساء، احتجاجا على ما تتعرض له أراضي قرية الأطرش من تحريش وتجريف واعتداءات واعتقالات منذ أيام.

اعتقال 21 شابا من رهط وتل السبع وشقيب السلام

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في المواجهات التي شهدتها رهط وتل السبع وشقيب السلام، الليلة الماضية، 21 شابا على خلفية الاحتجاج على أعمال التجريف والتحريش التي نفذتها جرافات السلطات الإسرائيلية وما تسمى الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال") خلال الأيام الماضية، والاعتداءات التي مارستها الشرطة على الأهالي في منطقة أراضي عائلة الأطرش قرب قرية سعوة في النقب، وحملة الاعتقالات التي رافقتها.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في رهط، تم اعتقال 6 مشتبهين بالإخلال بالنظام العام، وفي تل السبع 7 مشتبهين، وفي شقيب السلام 8 مشتبهين".