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عارة - عرعرة: مدرسة دون ترخيص وتظاهرة لطلبة المدرسة الثانوية

تاريخ النشر: 13/01/2022 - 13:02

عارة - عرعرة: مدرسة دون ترخيص وتظاهرة لطلبة المدرسة الثانوية
من التظاهرة بعارة - عرعرة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك العشرات من طلاب صفوف العاشر في مدرسة عارة الإعدادية والثانوية الشاملة، صباح اليوم الخميس، بتظاهرة احتجاجية أمام مجلس عارة - عرعرة المحلي، وذلك بسبب عدم ترخيص المدرسة التي يتعلم فيها الطلاب.

وجاءت التظاهرة بدعوة من لجنة أولياء أمور الطلاب والأهالي في المدرسة الثانوية في عارة، بسبب عدم ترخيص المدرسة، الأمر الذي أدى إلى منع الطلاب من تقديم الامتحانات الواقية للبجروت، بعد انتهاء الفصل التعليمي الأول.

ورفع الطلاب لافتات كتبت عليها شعارات تطالب المجلس المحلي بحل المشكلة، إذ كتب على بعض اللافتات: "وين وعودكم النا"، و"خايفين على مستقبلنا"، و"وعود بلا رصيد صفر أفعال" و"بدنا أفعال مش أقوال".

وفي ذات الشأن وبعد انتهاء المظاهرة، توجه الطلاب إلى داخل المجلس المحلي في البلدة، وطالبوا رئيس المجلس، المحامي مضر يونس، ومدير قسم التربية والتعليم، عبد السلام يونس، بترخيص المدرسة، لكن حسب ما ورد "عرب 48"، لم يتلق الطلاب ردا من المجلس المحلي.

وفي سياق متصل، حمّلت لجنة أولياء أمور الطلاب، المجلس المحلي في عارة وعرعرة وقسم التربية والتعليم المسؤولية عن عدم ترخيص المدرسة.

وقال عضو لجنة أولياء أمور الطلاب، عبد الباسط عزب، إنه "لا يعقل بعد أن تكون المدرسة غير مرخصة، وأبناؤنا يدرسون فيها، واليوم صباحًا فوجئنا بذلك قبل تقديم امتحانات الواقية للبجروت. هذا استهتار بالطلاب وذويهم ومستقبلهم، إذ إنه يوجد غموض كبير في هذه القضية من حيث المصداقية، وأجور المعلمين في مدرسة غير معترف بها".

وأضاف أنه "حاولنا التواصل مع مدير قسم التربية والتعليم في مجلس عارة – عرعرة، عبد السلام يونس، لكنه حتى اللحظة لم يتجاوب معنا".

هذا، ومن الجدير بالذكر أن المدرسة الإعدادية والثانوية الشاملة في عارة افتتحت، العام الماضي، طبقة الصفوف العاشرة، وهي مدرسة إعدادية وثانوية متدرجة، أي كان من المفترض افتتاح صفوف الحادي والثاني عشر تباعا.

بودكاست عرب 48

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