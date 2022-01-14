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إصابتان خطيرتان إثر حريق بالرملة

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 09:10

إصابتان خطيرتان إثر حريق بالرملة
من مكان الحريق بالرملة، فجر اليوم (طاقم الإطفاء)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب عدد من أفراد عائلة، بينهم امرأة وابنها بحالة خطيرة، من جراء حريق هائل بعدد من السيارات الخصوصية المركونة داخل بساحة منزل في مدينة الرملة، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق الرسمي بلسان "سلطة الإطفاء والإنقاذ" للإعلام العربي أن "طواقم إطفاء وإنقاذ عملت، فجر اليوم، على تخليص عالقين، بعضهم أصيب جراء الدخان الكثيف، بينهم أم وابنها بحالة خطيرة، وذلك إثر حريق كبير في عدد من السيارات بساحة منزل بشارع 'إميل حبيبي'. وانتشر الحريق باتجاه المنزل. وكما ذكرت، عملت الطواقم على تخليص عالقين من سكان المنزل".

وأضاف أنه "يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع هذا الحريق".

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#الرملة
#حرائق
#سيارات

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