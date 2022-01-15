التحقيق مع رئيس سلطة محلية بشبهات "ابتزاز وخيانة الأمانة"

امتثل رئيس سلطة محلية عربية للتحقيق في "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة" – (لاهف 433) التابعة للشرطة الإسرائيلية، بشبهات تتعلق بـ"الابتزاز تحت وطأة التهديد وخيانة الأمانة".

وجرى إطلاق سراح رئيس السلطة المحلية بعد التحقيق معه.

ووفقا للشرطة فإنه في يوم 27 كانون الأول/ديسمبر 2021 اعتقلت الشرطة 9 مشتبهين بالابتزاز تحت التهديد وتلقي رشوة في المجتمع العربي.

وادعت الشرطة أن المشتبه بهم وجهوا تهديدات بالقتل لأشخاص فازوا بمناقصات على أراض بمنطقة الطيبة، بزعم أن ملكية الأراضي تعود لهم، وطالبوهم بالانسحاب من المناقصة أو دفع مئات آلاف الشواقل مقابل الأراضي.