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تدفق مياه الأمطار الغزيرة تتسبب بمعاناة لأهالي اللد والرملة ودهمش

تاريخ النشر: 16/01/2022 - 10:34

تدفق مياه الأمطار الغزيرة تتسبب بمعاناة لأهالي اللد والرملة ودهمش
اللد، صباح اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تدفقت مياه الأمطار الغزيرة، فجر اليوم الأحد إلى منازل مأهولة بالسكان وشوارع رئيسة داخل الأحياء العربية في مدينتي اللد والرملة وقرية دهمش.

وقال عدد من السكان في اللد أن الأحياء العربية حوصرت في غياب البنية التحتية، وتجهيز الشوارع في الحارات العربية، ولا يمكن أن تكون حياة طبيعية لأن الوضع يعد خطرا حقيقيا على السكان.

وأضافوا أنه لا أحد يعرف ماذا يحدث في الحارات العربية إلا الذين يسكنون فيها، فأغلب الأماكن لا تستطيع الناس الخروج منها وحوصرت داخل بيوتها، وهناك ظلم وتمييز صارخين ضد المواطنين العرب في اللد، وكل ما نراه في الأيام الأخيرة ما هو الا استهتار بعقول الناس.

وتسبب تدفق مياه الأمطار إلى الشارع بعدم تمكن عدد من سكان الحي من الوصول بسياراتهم إلى بيوتهم أو الخروج منها، وعرقلة تنقلهم سيرا على الأقدام.

وفي قرية دهمش بالقرب من اللد والرملة، تعطلت سفريات طلاب المدارس وبقوا في بيوتهم.

وفي سياق متصل، توقع الراصد الجوي أن تسود أجواء باردة في كافة المناطق بشكل ملموس، اليوم الأحد، وتهطل الأمطار بغزارة في ساعات الفجر والصباح في أرجاء مختلفة من البلاد. ومع ساعات الظهر والعصر تضعف الفعالية عن الشمال، ثم عن الوسط، ثم تتلاشى لاحقا عن الجنوب، وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل حاد لتصل إلى الصفر في الجبال العالية ودون 4 درجات في معظم المناطق نتيجة تدفق لهواء قطبي المنشأ. وحذر الراصد الجوي من خطر تشكل الصقيع والانجماد في مناطق عديدة من البلاد.

بودكاست عرب 48

#اللد
#الرملة
#دهمش
#تدفق المياه
#أمطار
#حالة الطقس

تدفق مياه الأمطار الغزيرة تتسبب بمعاناة لأهالي اللد والرملة ودهمش

تدفق مياه الأمطار الغزيرة تتسبب بمعاناة لأهالي اللد والرملة ودهمش

تدفق مياه الأمطار الغزيرة تتسبب بمعاناة لأهالي اللد والرملة ودهمش

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