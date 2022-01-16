جمعية الجليل تطالب وزارة الصحة بإشراك مهنيين عرب في المناصب الإدارية

أبرقت جمعية الجليل، بالشراكة مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، "سيكوي" و"شتيل" و"أطباء لحقوق الإنسان" وجمعية "تطوير صحة المجتمع العربي"، برسالة عاجلة لوزارة الصحة مباركة في البداية الموافقة على الخطة الصحية الخماسية في نطاق الخطة الحكومية الخماسية، وكذلك على الخطوات الأولى في البدء في التشاور على تنفيذ الخطة، ومطالبة بوجوب تنفيذ توجيهات الخطة الصحية، وتقرير مكافحة العنصرية الصادر عن وزارة الصحة ذات العلاقة، بوجوب تمثيل ملائم للمجتمع العربي في المناصب الإدارية بوزارة الصحة ومراكز اتخاذ القرار.

وذكرت الرسالة أن تمثيل العرب في الجهاز الصحي مرتفع نسبيا مقارنة بالوزارات الأخرى، مشيرة إلى انخفاض التمثيل العربي في المناصب الإدارية، والذي لا يتعدى 2.9%.

كما ذكرت الرسالة أهمية التمثيل الملائم في جميع المراحل بدءا بالتخطيط، ومن ثم في مراحل التنفيذ، وكذلك تلك المتعلقة بالمراقبة لاحقا والخاصة بالسياسات الحكومية المتعلقة بالخطة. كما حذرت الرسالة من عدم إشراك مختصين وأجسام مهنية وممثلين عن المجتمع المدني قد يؤدي إلى عدم التناسق بين السياسات الحكومية مع خصائص واحتياجات المجتمع العربي، وخاصة الصعوبات بتوجيه الجمهور العربي، وإشكالية بناء الثقة بين المجتمع العربي ووزارة الصحة، والذي قد يعود إلى وجود ثغرات بين متخذي القرارات ومحددي السياسات، وبين احتياجات المجتمع العربي في الحقل.

هذا، وطالبت الجمعيات من اللجنة الاستشارية الموجهة لتنفيذ الخطة الصحية بأن تتعامل مع قضية التمثيل، وأن تقام لجنة مشتركة تجمع المجتمع المدني ووزارة الصحة، لتناقش قضية المساواة في إشغال المناصب الإدارية في الوزارة، مما يدفع تنفيذ الخطة بالوجه الأفضل لمصلحة المجتمع.