اقتحام بلدات واعتقال 41 شابا بالنقب

واصلت الشرطة الإسرائيلية حملة الاعتقالات في منطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الثلاثاء، وطالت الاعتقالات نحو 41 شخصا بينهم قاصرون من بلدات مختلفة.

وأفاد شهود عيان أن الشرطة اقتحمت قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة وغيرها، واعتقلت عددا من الشبان على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تتعرض له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.

وشارك العشرات من أهالي النقب في وقفة نصرة للمعتقلين أمام محكمة بئر السبع، اليوم، وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وفي سياق متصل، حمّلت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة.

اقتحام بلدات واعتقال 41 شابا بالنقبhttps://t.co/VNPwbioUNQ pic.twitter.com/g5A6B4rJqy — موقع عرب 48 (@arab48website) January 18, 2022

وقررت لجنة التوجيه، في اجتماعها الذي عقدته مساء أمس، الإثنين، تنظيم وقفات تضامنية مع المعتقلين بشكل يومي حتى إطلاق سراحهم، ودعت لجنة المتابعة العليا لاجتماع طارئ في النقب، كما دعت لتخصيص خطبة الجمعة عن النقب، وتنظيم وقفات تضامنية في المدن والقرى العربية دعما للنقب.

وصرحت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب أنها عقدت اجتماعا قيّمت خلاله "الأحداث الأخيرة، وما واكبها من اعتداءات شرطية همجية على المتظاهرين في مظاهرة العزة والكرامة التي جرت في 13 كانون الثاني/ يناير، بمشاركة أكثر من عشرة آلاف متظاهر"، مؤكدة أن "عمليات الاستفزاز قد سبقت المظاهرة، إذ تم اعتقال 86 شابا خلال الاحتجاجات ضد عمليات التحريش والتجريف، وعلى الرغم من أن المظاهرة مرخصة كانت الاستفزازات مستمرة منذ اللحظة الأولى، وقد أكدت تصريحات وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، أن تفجير المظاهرة كانت بقرار مسبق وبنوايا مبيتة مع إدخال المستعربين داخل جمهور المتظاهرين، واستخدام قوات عسكرية، وليس فقط شرطية لفض المظاهرة".

وحمّلت لجنة التوجيه الشرطة "المسؤولية عن إطلاق قنابل الغاز والرصاص المطاطي مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين"، واتهمتها بـ"الاعتقالات التعسفية"، وطالبت بـ"تشكيل لجنة تحقيق في سلوكيات الشرطة العدائية العنصرية".

ووجهت اللجنة "تحية التقدير والاعتزاز لكل من شارك في مظاهرة العزة والكرامة"، كما أكدت "الوقوف إلى جانب المعتقلين، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام محكمة بئر السبع بشكل يومي حتى إطلاق سراح كل المعتقلين".

وأشادت اللجنة بالمحامين العرب المتطوعين للدفاع عن المعتقلين، وقالت "تحية إجلال لكل طواقم المحامين العرب الذي سارعوا للمرافعة ومتابعة قضايا المعتقلين، ونؤكد وقوفنا إلى جانبهم، وإذا استمر تعاطي القضاة مع المعتقلين بشكل سياسي وكأنهم خاتم مطاطي للشرطة فإننا ندعم قرارهم بمقاطعة الجلسات في خطوة احتجاجية إذا ارتأوا ذلك. كما أننا في لجنة التوجيه سنعمل على القيام بحملة تبرعات لدعم المعتقلين والمحامين، ونأمل تجاوب الأهل بعد الإعلان عنها، وبعد اتخاذ الترتيبات القانونية لذلك".

وقررت لجنة في اجتماعها، الإثنين، ما يلي:

"تنظيم وقفات احتجاجية أمام محكمة بئر السبع، يوميا الساعة 10:30، تضامنا مع المعتقلين.

عقد اجتماعات أسبوعية، كل يوم أحد الساعة 17:00 لمتابعة التطورات.

دعوة لجنة المتابعة لعقد اجتماع في النقب لتنظيم مظاهرة قطرية جبارة أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس.

قرية الزرنوق: استمرار حملة الاعتقالات، صباح اليوم

دعوة الأئمة في المساجد تخصيص خطبة الجمعة عن النقب، وتنظيم وقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة، كما تحيي لجنة التوجيه الأهل في الجليل والمثلث، على تنظيم وقفات تضامنية من النقب، والتأكيد أننا شعب واحد ومصيرنا واحد وألمنا واحد وأملنا واحد.

توحيد النضال في النقب على المستوى القيادة والشعب لانتزاع الاعتراف بقرانا غير المعترف بها، ووقف سياسة هدم البيوت، ولا مكان للشرذمة والفرقة في هذه الفترة العصيبة 'واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا'.

عقد مؤتمر صحفي في بيت 'سوكولوف' لفضح الممارسات العنصرية الحكومية والشرطية ضد الفلسطينيين في النقب.

قرية خربة الوطن: اعتقالات إخرى، صباح اليوم

فتح باب الانضمام للهيئة الإدارية العامة للجنة التوجيه العليا لكل من يرغب أن يكون شريكا في النضال من أجل مطالبنا الشرعية.

دعوة رؤساء السلطات المحلية، والأكاديميين، والإعلاميين، ورجال الأعمال، لأخذ دورهم الهام، كل من خلال موقعه، للتصدي للممارسات العنصرية ولانتزاع حقنا في العدالة الاجتماعية.

دعوة النواب العرب في الكنيست من القائمة الموحدة والقائمة المشتركة لتوحيد الصفوف في دعم قضية النقب، والتي هي قضية العرب الأولى، ويجب أن تكون موقع إجماع وأن يكون شعارنا جميعا 'النقب أولا'.

علينا أن ندرك أن نضالنا من أجل الكرامة الفردية والجماعية، بحاجة لنفس طويل وصبر واستمرارية، وفي معركة الكرامة لا خيار إلا الانتصار".