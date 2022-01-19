النقب: تصريح ادعاء ضد معتقلين والأهالي يحتجون لليوم الرابع

قدمت النيابة العامة الإسرائيلية إلى المحكمة في بئر السبع، صباح اليوم الأربعاء، تصريح ادعاء ضد ثمانية معتقلين بزعم "الإخلال بالنظام العام" على خلفية تصدي الأهالي واحتجاجهم على ما تعرضت له قرية الأطرش - سعوة من تجريف للأراضي وتحريشها من قبل السلطات الإسرائيلية، واعتقالات، واقتحامات للمنازل، وقمع لاحتجاجاتهم التي انطلقت ضد سلب أراضيهم من قبل السلطات الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.

تظاهرة أمام محكمة بئر السبع تطالب بإطلاق سراح معتقلي النقب

وتظاهر عدد من الأهالي والناشطين السياسيين، صباح اليوم، لليوم الرابع على التوالي، أمام مبنى المحاكم في بئر السبع، وذلك احتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب، وطالت نحو 150 شابا وفتاة بينهم قاصرون، لغاية أمس.

وشارك في التظاهرة، رئيس القائمة المشتركة، النائب أيمن عودة، وصرّح بأن "حكومة نفتالي بينت قررت السيطرة على النقب وتريد أن يتعلم الناس درسًا. هي معركة عضّ أصابع، وهذه الحكومة العنصرية والهشة والضعيفة هي التي ستتراجع بسبب الوقفة البطولية وبفضل انضمام أجيال جديدة للنضال والتحدّي".

وقال مُركّز لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، جمعة الزبارقة، لـ"عرب 48" إنه "لليوم الرابع على التوالي، ننظم وقفة احتجاجية أمام محاكم الظلم، وغدا ستكون وقفة في نفس المكان الساعة العاشرة ونصف صباحا. ونحن سنواصل نضالنا حتى إطلاق سراح آخر معتقل وانتزاع حقوقنا المشروعة بالعيش الكريم على أرضنا".

وقال المحامي شحدة بن بري إن "المعتقلين مارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن رأيهم، والشرطة هي من خالفت القانون بالاعتداء والاعتقال التعسفي".