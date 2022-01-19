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قتيلان وإصابات بينها حرجة بحادث طرق بمركز البلاد

تاريخ النشر: 19/01/2022 - 09:15

قتيلان وإصابات بينها حرجة بحادث طرق بمركز البلاد
المركبة الضالعة بالحادث قرب رمات غان (الإسعاف)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي شاب وشابة في العشرينيات من عمرهما مصرعهما، عند منتصف الليل، وأصيب 4 أشخاص بجروح وصفت بين الخطيرة والحرجة، وذلك جراء حادث طرق وقع بالقرب من مدينة رمات غان.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث طرق قرب رمات غان، وعلى الفور هرعت طواقم طبية للمكان، وقدمت الإسعافات الأولية للجرحى، وعملت بالتعاون مع طواقم الإطفاء والإنقاذ على تخليص بعض المصابين الذين كانوا عالقين داخل مركبة.

وأعلنت الطواقم الطبية وفاة مصابين كانا عالقين داخل إحدى المركبات الضالعة في الحادث، فيما تم نقل العديد من الجرحى إلى المستشفيات بينهم 4 أشخاص وصفت جروحهم بين الخطيرة والحرجة.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ودلت المعلومات الأولية أن الحادث وقع على شارع 4 بمساره بالقرب مفرق "مسوفيم"، عند رمات غان.

وبحسب تحقيقات الشرطة الأولية، وقع الحادث جراء تصادم بين مركبة وحافلة، حيث أصدمت المركبة بالحافلة من الخلف، كما أدى ذلك إلى اصطدام بعض المركبات التي كانت تسافر على الشارع.

بودكاست عرب 48

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