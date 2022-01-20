تظاهرة احتجاجية ضد الاعتقالات وتجريف الأراضي بالنقب

تظاهر عدد من الأهالي والناشطين السياسيين والقيادات العربية في النقب، صباح اليوم الخميس، لليوم الخامس على التوالي، أمام مبنى المحاكم في مدينة بئر السبع، وذلك احتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على تجريف وتحريش أراضي النقب، وطالت نحو 150 شابا وفتاة بينهم قاصرون.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات ضد حملة الاعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها، ورددوا هتافات ضد الاعتقالات التي تنفذها الشرطة بحق الشبان والفتيات.

وفي سياق متصل، حمّلت لجنة التوجيه العليا للعرب في النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، الشرطة الإسرائيلية مسؤولية الاعتداءات على المتظاهرين في النقب، وطالبت بإقامة لجنة تحقيق رسمية في تصرفات الشرطة.