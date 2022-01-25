  2. محليات
  3. أخبار محلية

النقب: أمر هدم لخيمة الاعتصام وتواصل الاحتجاج دعما للمعتقلين

تاريخ النشر: 25/01/2022 - 13:51

النقب: أمر هدم لخيمة الاعتصام وتواصل الاحتجاج دعما للمعتقلين
من الوقفة الاحتجاجية أمام مبنى المحاكم ببئر السبع، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أخطرت ما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" بهدم خيمة الاعتصام في أرض الهزيل بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، فيما تتواصل الاحتجاجات دعما للمعتقلين على خلفية عمليات تجريف وتحريش أراض للمواطنين العرب.

وشارك عدد من المتظاهرين، لليوم التاسع على التوالي، في وقفة أمام مبنى المحاكم بمدينة بئر السبع، احتجاجا على استمرار حملات الاعتقالات التي تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ بداية الاحتجاجات على عمليات التجريف والتحريش.

ورفع المتظاهرون في التظاهرة التي نظمتها لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد، لافتات كتبت عليها شعارات ضد حملة الاعتقالات وتجريف الأراضي ومصادرتها، ورددوا هتافات ضد الاعتقالات التي تنفذها الشرطة بحق الشبان والفتيات من النقب.

كما طالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين، ووجهوا التحية لطاقم المحامي، مؤكدين على مواصلة النضال ضد تجريف الأرض وممارسات السلطات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في النقب.

وفي هذا السياق، نظمت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب العديد من الخطوات الاحتجاجية الميدانية، والمظاهرات الدورية، ضمن برنامج لتحفيز وتجنيد الجماهير للتصدي لمخطط التجريف والتحريش الذي يهدف لتشريد وتهجير سكان القرى مسلوبة الاعتراف.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد وفرت الحماية لجرافات ما تسمى الـ"كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال")، والتي قامت بتجريف مئات الدونمات من الأراضي في قرى الأطرش وسعوة والرويس بمنطقة النقب، تمهيدا لتحريشها ومصادرتها، قبل أيام.

يذكر أن المواطنين العرب في النقب يتعرضون لحملة قمع غير مسبوقة من قبل الشرطة الإسرائيلية بعد الاحتجاجات الأخيرة، والتي جاءت ردا على تجريف أراض وتشجير مناطق في نقع بئر السبع، لمحاصرة القرى العربية في النقب وسلبها أراضيها، وبلغ عدد المعتقلين منذ بدء الاحتجاجات 150 معتقلا بينهم قاصرون وفتيات، وقدمت النيابة العامة لوائح اتهام ضد 19 شابا منهم بزعم "الإخلال بالنظام العام"، إضافة إلى مئات الاستدعاءات لشبان وفتيات من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك)، واللافت من هذه المعطيات أن أكثر من 35% من المعتقلين هم قاصرون لم يتجاوزوا 18 عاما، على الرغم من أن المظاهرة الاحتجاجية الأولى في النقب جاءت بعد مصادقة الشرطة عليها، مما يدل على سياسات قمعية معدة للنقب سلفا.

بودكاست عرب 48

#النقب
#تجريف الأراضي
#خيمة الاعتصام

النقب: أمر هدم لخيمة الاعتصام وتواصل الاحتجاج دعما للمعتقلين

النقب: أمر هدم لخيمة الاعتصام وتواصل الاحتجاج دعما للمعتقلين

حوارات

حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"
حوار | النقب: التهجير الثاني.. تحت ذريعة "الاعتراف"

2022-01-22

حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة
حوار | تقاطُع النيوليبراليّة والكولونياليّة في الهايتك الإسرائيليّ... ونشوء "طبقة مصلحة" فلسطينيّة

2022-01-09

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع مسنة بصعقة كهربائية في الناصرة
مصرع مسنة بصعقة كهربائية في الناصرة

2022-01-25

مصرع عامل بانهيار سقف مبنى وسط البلاد
مصرع عامل بانهيار سقف مبنى وسط البلاد

2022-01-25

تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة سمية فلاح لأسبوع إضافي
تمديد الاعتقال المنزلي للباحثة سمية فلاح لأسبوع إضافي

2022-01-25

الأكثر قراءة

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

تقرير: الضابط حكروش شاهد على جريمة قتل ولم يتدخل

2022-01-24
من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

من أزال صور ياسر عرفات من معرض في رام الله؟

2022-01-24
حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

حكروش يخرج لإجازة: بار ليف يطالب قائد الشرطة بإيضاحات حول تصرفه

2022-01-24
حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

حالة الطقس: ماطر وشديد البرودة

2022-01-24
سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

سعد الحريري يعلن اعتزال العمل السياسي

2022-01-24