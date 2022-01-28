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المشهد: الموت يغيّب الباحث جميل عرفات

تاريخ النشر: 28/01/2022 - 18:03

المشهد: الموت يغيّب الباحث جميل عرفات
الفقيد جميل عرفات
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

غيّب الموت اليوم، الجمعة، الباحث جميل عرفات ابن بلدة المشهد عن عمر ناهز 89 عاما؛ ومن المقرر أن يوارى جثمانه الثرى غدا، السبت، بعد صلاة الظهر.

وعرف الفقيد بفارس الرواية المحكية الفلسطينية، وله مؤلفات عديدة في التاريخ الفلسطيني، النكبة والقرى المهجرة والحكايات المروية الشفوية الفلسطينية.

وعمل المرحوم في بداية حياته المهنية كمدرس وفيما بعد مديرا لمدرسة المشهد الابتدائية، وبعد خروجه للتقاعد أصدر نحو 20 كتابا معظمها عن التاريخ الفلسطيني والقرى المهجرة.

وتفرغ عرفات للدراسة والبحث بعد خروجه للتقاعد، ولم يكتف بتدوين وتسجيل الرواية الشفوية وكتابة التاريخ الفلسطيني، إنما اهتم بنقل ونشر وتعميم الذاكرة الوطنية من خلال برنامج إذاعي أسبوعي بإذاعة الشمس بعنوان "ذاكرة الوطن"، وكان له إصدارات عديدة في التاريخ الفلسطيني وعن القرى المهجرة والمقدسات الإسلامية وعن بلدته المشهد.

بودكاست عرب 48

#جميل عرفات
#المشهد

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