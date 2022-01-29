دير حنا: أهالي حي العين يحتجون على أوضاع البنية التحتية

تظاهر أهالي حي العين الجديد الواقع في الجهة الجنوبية لبلدة دير حنا، اليوم السبت، أمام بناية المجلس المحلي احتجاجا على أوضاع البنية التحتية والصعوبات المحدقة بهم.

وعُلم أن الحي لأبسط الحاجات مثل الكهرباء والصرف الصحي والطرقات، وأعرب الأهالي عن امتعاضهم وطالبوا بضرورة توفير أبسط الخدمات الحياتية مثل شبكة المياه والكهرباء والشوارع خلال اجتماعهم برئيس المجلس والمهندس ودار الحديث حول النواقص ووضع الحي.

وبدوره، أكد رئيس المجلس المحلي، قاسم سالم، أنه سيعمل على شق شارعين آخرين في الفترة القريبة وحل مشكلة الكهرباء مقابل الشركة، بالإضافة إلى أن أمور المياه والصرف الصحي يتم العمل والتخطيط لها.

ولفت إلى أنه سيتم العمل بكل جهد من أجل مساعدة المواطنين في حل قسم من النواقص، ومن ضمنها الشوارع في الفترة القادمة.