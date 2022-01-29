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دير حنا: أهالي حي العين يحتجون على أوضاع البنية التحتية

تاريخ النشر: 29/01/2022 - 17:04

دير حنا: أهالي حي العين يحتجون على أوضاع البنية التحتية
من احتجاج الأهالي في دير حنا، اليوم
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

تظاهر أهالي حي العين الجديد الواقع في الجهة الجنوبية لبلدة دير حنا، اليوم السبت، أمام بناية المجلس المحلي احتجاجا على أوضاع البنية التحتية والصعوبات المحدقة بهم.

وعُلم أن الحي لأبسط الحاجات مثل الكهرباء والصرف الصحي والطرقات، وأعرب الأهالي عن امتعاضهم وطالبوا بضرورة توفير أبسط الخدمات الحياتية مثل شبكة المياه والكهرباء والشوارع خلال اجتماعهم برئيس المجلس والمهندس ودار الحديث حول النواقص ووضع الحي.

وبدوره، أكد رئيس المجلس المحلي، قاسم سالم، أنه سيعمل على شق شارعين آخرين في الفترة القريبة وحل مشكلة الكهرباء مقابل الشركة، بالإضافة إلى أن أمور المياه والصرف الصحي يتم العمل والتخطيط لها.

ولفت إلى أنه سيتم العمل بكل جهد من أجل مساعدة المواطنين في حل قسم من النواقص، ومن ضمنها الشوارع في الفترة القادمة.

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#دير حنا
#حي العين
#مجلس دير حنا

دير حنا: أهالي حي العين يحتجون على أوضاع البنية التحتية

دير حنا: أهالي حي العين يحتجون على أوضاع البنية التحتية

دير حنا: أهالي حي العين يحتجون على أوضاع البنية التحتية

دير حنا: أهالي حي العين يحتجون على أوضاع البنية التحتية

دير حنا: أهالي حي العين يحتجون على أوضاع البنية التحتية

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