هبّة أيار: السجن 14 و12 شهرا بحقّ شابين من عكا

قضت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الأحد، بالسجن لمدة 12 شهرا، على الشاب محمد أسوَد (المعروف بـ’أوتشي’)، وبالسجن لمدة 14 شهرا على الشاب زكريا ماضي من مدينة عكا، بعد إدانتهما بتهم ارتكباها وفق مزاعم السلطات الإسرائيلية خلال الهبة الشعبية في أيار/ مايو الماضي.

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وصرّح المحامي محمد حاج، الموكَّل بالدفاع عن الشاب أسود بأن قرار المحكمة جاء "بعد إدانته (إدانة الشاب أسود) باشتراكه بأعمال شغب، والتسبُّب بالضرر لممتلكات فندق ’الأفندي’ بالبلدة القديمة في عكا، بالإضافة لتهم أخرى"، مشيرا إلى أن "جميعها على خلفية قومية".

وذكر حاج أن "النيابة كانت قد طالبت بحكم يتراوح بين 4 حتى 6 أعوام" بحقّ الشاب، مضيفا: "ولكن... نجحنا في إقناع المحكمة بعدم الاكتراث لطلب النيابة غير المنطقيّ بتاتًا، واكتفت المحكمة بـ12 شهرا فقط".

بدوره، أفاد المحامي شادي ذباح، الموكّل بالدفاع عن الشاب ماضي، بأنّ أكثر من لائحتي اتهام، قُدِّمت بحق زكريا. وتزعم السلطات أنّ ماضي أخلّ بشروط مقيِّدة، إذ ادعت أنه خرق فترة حبس منزليّ كان يُفتَرَض أن يلتزم بها.

وقال ذباح: "أصدرت المحكمة بحيفا الحكم على موكلي زكريا ماضي بالسجن لمدة 14 شهرًا، بعد إدانته باشتراكه بأعمال شغب والتسبب بالضرر لممتلكات مخزن تابع لبقاله بالبلدة القديمة في عكا، وتهم أخرى جميعها على خلفية قومية".

وذكر أنّ "النيابة كانت قد طالبت بحكم على زكريا بلائحه الاتهام الاولى حكم بالسجن يتراوح بين 3 حتى 6 سنوات، وفي لائحه الاتهام الثانيه ما بين عامين وأربعة أعوام"، مضيفا أنّه "بعد مداولات مطوّله في أروقه المحاكم نجحنا بإقناع المحكمة بعدم قبول طلب النيابة العامة واكتفت المحكمة بـ14 شهرا فقط".

وشهدت البلدات العربيّة مظاهرات احتجاجية غاضبة، شارك فيها عشرات الآلاف ضد العدوان على القدس والمسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح المهدد أهله بالتهجير والاقتلاع وقطاع غزة، في أيار/ مايو 2021.

وفي الخامس والعشرين من الشهر الجاري، مددت المحكمة في حيفا اعتقال الشاب أحمد سعدي من عكا، ومنعته من الالتقاء مع محام للدفاع عنه، لغاية يوم غد الإثنين. وحينها، ذكرت اللجنة الشبابية لمتابعة معتقلي عكا أن "قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، ابن مدينة عكا أحمد سعدي، على خلفية أحداث هبة الكرامة، وتم منعه من لقاء محام، وعزله عن بقية الأسرى، حيث قامت المحكمة في حيفا، اليوم، بتمديد اعتقاله حتى يوم الإثنين، مع استمرار منعه من لقاء المحامي".