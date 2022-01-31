الشرطة تداهم 18 محلا للصرافة في بلدات عربية

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، أنها داهمت 18 محلا للصرافة في البلاد، بينها محال في بلدات عربية، بشهبة "العمل لصالح عناصر إجرامية في المجتمع العربي، ولصالح غسل الأموال".

ووفقا للشرطة فإنه "في إطار نشاط 'المسار الآمن' لتطبيق القانون ومكافحة الجريمة في المجتمع العربي، قامت الشرطة بتطبيق القانون ضد 18 محل صرافة (مقدمي خدمات مالية) يشتبه بهم بأنهم يعملون لصالح عناصر إجرامية في المجتمع العربي ولصالح غسل الأموال".

والمحال التي داهمتها الشرطة في حيفا، ونوف هجليل، ومعلوت - ترشيحا، وكفر قاسم، وأم الفحم، وكفر مندا، وقلنسوة، والناصرة، ورهط، وسخنين، وعكا.

وأضافت أنه "حتى الآن، خلال النشاط الميداني تم ضبط حوالي 60 مليون شيكل، منها حوالي 50 مليون شيكل من شيكات ومستندات مصرفية، و10 ملايين شيكل نقدًا. من ناحية أخرى، تم التحقيق مع 135 زبونا، بينهم 40 مشتبها تحت طائلة التحذير. ومن بين المحال الـ18 التي تم تحديدها، تمت إحالة 15 محلا منها إلى إجراءات إدارية لإغلاقها، إضافة إلى محَليّن تم إغلاقهما، وما زالت التحقيقات جارية حاليًا".

وبحسب الشرطة فإنه "يتم استخدام هذه المحال التجارية من قبل المنظمات الإجرامية الرئيسية ومسببي الإجرام في المجتمع العربي لغرض غسل الأموال، بينما الزبائن هم في الغالب أشخاص معياريون يدخلون في دائرة الديون التي يصعب عليهم الخروج منها. نحن في الواقع نهاجم الشريان الرئيسي الذي يمول الجريمة في المجتمع العربي، ونعتزم الوصول إلى المزيد من المحال التجارية من هذا النوع في مناطق أخرى. هذه عملية طويلة الأمد".

وحذرت من أن "النشاط الشرطي سيتواصل، وسيتم تكثيفه في جميع أنحاء البلاد، من الشمال وحتى الجنوب، خصوصا في المجتمع العربي، وسيتواصل العمل الحازم والصارم لمكافحة الجريمة في جميع أنحاء البلاد".