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إصابة حرجة لشاب من سخنين في جريمة طعن

تاريخ النشر: 01/02/2022 - 08:28

إصابة حرجة لشاب من سخنين في جريمة طعن
(توضيحية - تصوير الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصيب شاب من مدينة سخنين في جريمة طعن داخل مصنع في مدينة كرميئيل، صباح اليوم الثلاثاء.

وقدمت طواقم طبية العلاجات الأولية للمصاب ونقلته بسيارة العلاج المكثف، على وجه السرعة، إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا.

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق في جريمة الطعن في مدينة كرميئيل.

وأضافت أن "مركز استعلامات الشرطة 100 تلقى بلاغًا عن حادثة طعن في مصنع بلاستيك 'كيتر' في كرميئيل. أسفر الحادث عن إصابة شخص (22 عامًا) من سكان مدينة سخنين، ونقل إلى مستشفى نهاريا في حالة حرجة. سارع أفراد شرطة إسرائيل إلى مكان الحادث، وباشروا في جمع الأدلّة والبيّنات والتحقيق لرصد مكان المشتبه به المعروف هويته".

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#سخنين
#كرميئيل
#جرائم الطعن
#العنف والجريمة

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