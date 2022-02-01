تأجيل جلسة البت بالتماس الفنان محمد بكري

أجلّت المحكمة العليا جلسة البت بالالتماس الذي قدّمه المخرج والفنان محمد بكري ضد قرار الإدانة الذي صدر قبل عام في المحكمة المركزية في اللد، والتي كان من المقرر عقدها، أمس الإثنين.

وقال طاقم مجموعة أصدقاء الفنان محمد بكري إن "الإبلاغ عن تأجيل المحكمة قبل موعد الجلسة بيوم واحد أمر له دلالات سياسية كثيرة، أهمها محاولة تنفيس الغضب الجماهيري والالتفاف الشعبي الواسع الذي تجلّى في حملة التضامن والأمسيات مع بكري التي تجول في مناطق البلاد المختلفة من جهة، وانعدام أية أدلة أو ذرائع تدين الفنان بكري حول إخراجه لفيلم 'جنين جنين' الوثائقي الذي فضح فظاعة الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اجتياحه لمخيم جنين عام 2002 من جهة أخرى".

وأوضح أن "تأجيل المحكمة الذي جاء بعد النشر عن تظاهرة أمام العليا يزيدنا إصرارا على مواصلة تنظيم الفعاليات التضامنية، إذ سيشهد شهر شباط الجاري عددا كبيرا من الأمسيات التضامنية، ونقل الحملة إلى محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، وستكون الأمسية الأولى في رام الله بشراكة مع مؤسسة محمود درويش - رام الله، يوم 16 شباط الجاري، كانطلاقة لسلسلة فعاليات أخرى".

وكان طاقم أصدقاء الفنان محمد بكري قد عقد اجتماعا له، حديثا، وضع خلاله الاستعدادات الأخيرة لجلسة المحكمة العليا في القدس، التي كان من المقرر عقدها، أمس، قبل أن تعلن تأجيلها. واتخذ الاجتماع سلسلة من الخطوات التضامنية، أهمها، دعوة الجمهور الواسع للتواجد في المحكمة مساندة ودعما لبكري، وضد الملاحقة السياسية بحق الفنانين والمبدعين بشكل عام.

يذكر أن طاقم اصدقاء الفنان بكري بالتعاون مع مؤسسة محمود درويش في رام الله يقودان حملة التضامن تحت شعار "لن نترك الحصان وحيدا".