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النقب: ترحيب بتقرير "أمنستي" ودعوات للتصدي للهدم

تاريخ النشر: 07/02/2022 - 06:54

النقب: ترحيب بتقرير "أمنستي" ودعوات للتصدي للهدم
احتجاجات رافضة لمخططات التهجير (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

عقدت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أمس الأحد، اجتماعها الأسبوعي، حيث تم مناقشة سبل مواجهة ممارسات السلطات الإسرائيلية التي تواصل عمليات هدم المنازل بالنقب، كما رحبت بتوصيات منظمة "أمنستي"، وطالبت المؤسسات الحقوقية الدولية تحمل مسؤولياتها.

وأصدرت لجنة التوجيه بيانا جاء فيه "رحبت لجنة التوجيه بتقرير منظمة العفو الدولية، والذي يبين بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه. وهذا يشمل المواطنين العرب في النقب".

وأشارت اللجنة إلى أنه لأول مرة يتناول تقرير منظمة العفو الدولية التجاوزات الإسرائيلية ضد المواطنين العرب في النقب، ويصف إسرائيل بممارسة نظام الأبرتهايد، وهذا الإنجاز هو بفضل موقف العزة والكرامة لكل الأهل في النقب ومناصريهم.

ودانت لجنة التوجيه استمرار سياسة هدم البيوت في البقيعة وتل عراد ووادي النعم، واستمرار التهجير والتطهير العرقي، ودعت إلى حملة دعم وإسناد أصحاب البيوت التي هدمت والعمل على إعادة بنائها لتعزيز صمود الأهل المرابطين في وطنهم.

وأعلنت لجنة التوجيه العليا دعمها الكامل للمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، كأحد المركبات الرئيسية في لجنة التوجيه وضرورة أن يستمر العمل الوحدوي في هذه المرحلة المصيرية لمواجهة المخططات السلطوية.

كما ودعت لجنة التوجيه جميع الأحزاب السياسية والحركات الإسلامية بالوقوف مع أهل النقب والدفاع عن حقهم في أرضهم وقراهم، وأكدت لجنة التوجيه استمرار وقوفها إلى جانب المعتقلين والجرحى ومتابعة ملفاتهم.

وأكدت لجنة التوجيه العليا رفضها لمحاولات وزيرة الداخلية أييليت شاكيد، إقرار قانون منع لم شمل العائلات العربية تحت ذرائع كاذبة، وإقرار قانون عنصري يهدد النسيج الاجتماعي ووحدة العائلة كركيزة أساسية لبناء المجتمع.

بودكاست عرب 48

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