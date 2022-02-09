حجز 16 سيارة ومجوهرات وأموال من الشاغور

حجزت "الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية في حملة مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون" سيارات ومجوهرات وأموال من "مدينين" لسلطة الضرائب، فجر اليوم الأربعاء.

ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار مكافحة الجريمة الاقتصادية في المجتمع العربي، تم تنفيذ نشاط في بلدات دير الأسد ومجد الكروم والبعنة، من قبل وحدة لاهف 433، إلى جانب هيئة الضرائب. وتم إجراء 9 عمليات تفتيش في منازل عدد من المشتبه بهم، أصحاب ديون مالية كبيرة لمصلحة الضرائب تقدر بملايين الشواكل".

وأضافت أنه "تم حجز 16 سيارة ومجوهرات وساعات فاخرة، وصودرت مبالغ مالية قدرها 15 ألف شيكل و20 ألف دولار نقدا من منازل المشتبه بهم".

وفي سياق متصل، واصلت الشرطة حملاتها في بلدات عربية، إذ داهمت محال تجارية واعتقلت مشتبهين وصادرت أموال وسيارات خلال حملات مشتركة مع "سلطات تطبيق القانون"، بادعاء ارتكاب مخالفات مختلفة تقدر بعشرات ملايين الشواكل في الناصرة وأم الفحم وكفر مندا وعرابة البطوف ويركا والرامة وساجور وترشيحا ومعليا والفريديس وعرعرة وكفر قرع وكفر قاسم وكفر برا وكفر كنا ومنشية زبدة ومنطقة النقب وغيرها. وصادرت الشرطة ممتلكات تُقدّر بنحو 900 مليون شيكل من المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

هذا، وكثفت الشرطة مداهماتها واقتحاماتها لبلدات عربية منذ بدء حملتها التي أسمتها "المسار الآمن" بادعاء "مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وتعزيز سيادة القانون"، قبل عدة أشهر.