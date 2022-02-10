محاولة قتل لميس أبو لبن: تسريح شقيقها بادعاء ضعف الأدلة

سرحت محكمة الصلح في مدينة "ريشون لتسيون" صباح اليوم، الخميس، إبراهيم أبو لبن (37 عاما) من الرملة، والذي اعتقلته الشرطة بشبهة محاولة قتل شقيقته لميس أبو لبن (26 عاما) في جريمة إطلاق نار، على ما يبدو، بمدينة اللد، في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة الماضي.

ووفقا لقرار المحكمة فإنه تم إطلاق سراح شقيق الضحية مع شروط الحبس المنزلي لمدة سبعة أيام، ودون فرض رقابة عليه.

وفي جلسة المحكمة الأولى لتمديد اعتقاله، الأسبوع الماضي، ادعت الشرطة أنها تملك أدلة ضد المشتبه تربطه بالضلوع في الجريمة، وعلى الرغم من ذلك، قررت المحكمة إطلاق سراحه، بذريعة أن الأدلة ضعيفة وغير كافية لإبقائه رهن الاعتقال.

وكانت الضحية قد أصيب في جريمة إطلاق نار خلال سفرها بسيارتها؛ كما أبلغ عن اندلاع النار في السيارة. ووصفت حالتها بالخطيرة، وخضعت للعلاج في قسم العناية الفائقة بمستشفى "أساف هروفيه". وكان طليقها قد اعتُقل، لكنه أُطلق سراحه وأُحيل للحبس المنزلي.

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن أبو لبن أم لثلاثة أطفال، وهي منفصلة عن زوجها، وكانت قد انتقلت مع أطفالها للسكن في مدينة حيفا، في ظل الخطر والتهديد التي كانت تشعر بهما. وكانت أبو لبن قد توجهت إلى قسم الرفاه الاجتماعي في حيفا. وعادت للسكن في اللد، حديثا.