اللد: وقفة احتجاجية تطالب بمحاكمة قتلة الشهيد موسى حسونة

تظاهر عدد من أهالي اللد والناشطين السياسيين على دوار الشهيد في المدينة، مساء أمس الخميس، انتصارا لحق الشهيد موسى حسونة، مطالبين بمقاضاة المجرمين القتلة وحبسهم.

ورفع المشاركون أثناء الوقفة لافتات تحمل صورة الشهيد موسى حسونة وشعارات تطالب بمعاقبة قاتليه.

وتحدث في الوقفة عضو اللجنة الشعبية، المحامي خالد الزبارقة، وعضو بلدية اللد، محمد أبو شريقي، ووالد الشهيد مالك حسونة، وابنته، وشددوا على مطلبهم بالقصاص العادل من القتلة.

وجاءت التظاهرة بمبادرة من اللجنة الشعبية في اللد، ووفقا لقرارات لجنة المتابعة العليا، والتي أُقرّت في الاجتماع الشعبي الذي عقد في اللد، يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إذ تنظم وقفة احتجاجية على دوار الشهيد موسى حسونة في العاشر من كل شهر.

يذكر أن الشهيد موسى حسونة (31 عاما) قُتل بنيران مستوطن في مدينة اللد، وأصيب آخران بجروح وصفت بالمتوسطة، بعد منتصف ليلة 11 أيار/ مايو 2021، وذلك خلال قمع الشرطة للاحتجاجات التي خرجت نصرة للقدس المحتلة، ورفضا للاعتداءات الإسرائيلية على المعتصمين في الشيخ جرّاح وساحة باب العامود والمصلين في المسجد الأقصى. وترك الشهيد خلفه زوجة وثلاثة أطفال بينهم رضيع.

هذا، وشهدت البلدات العربيّة مظاهرات احتجاجية غاضبة، شارك فيها عشرات الآلاف ضد العدوان على القدس والمسجد الأقصى وحيّ الشيخ جراح المهدد أهله بالتهجير والاقتلاع وقطاع غزة، في أيار/ مايو 2021.