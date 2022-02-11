مصرع شاب بانقلاب دباب قرب القدس

لقي الشاب قصي محمد علي جعفر (23 عاما) من السواحرة الشرقية إلى الجنوب الشرقي من البلدة القديمة بالقدس مصرعه، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب دباب (تراكترون) في النبي موسى.

واستدعيت طواقم طبية إلى المكان، وحاولت إنقاذ حياته، لكن دون جدول، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاته على الفور.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات 101 في منطقة القدس تلقى بلاغًا، الساعة 10:03، حول انقلاب دباب في منطقة مفتوحة قرب بلدة أدوميم. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للشاب المصاب (23 عاما)، ولكن كافة المحاولات باءت بالفشل، وتمّ إقرار وفاته متأثرا بإصابته البالغة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.