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جريمة قتل وفاء عباهرة: طلب فتح جلسات المحاكمة أمام الجمهور

تاريخ النشر: 14/02/2022 - 10:25

جريمة قتل وفاء عباهرة: طلب فتح جلسات المحاكمة أمام الجمهور
(عرب 48)
تحرير: قاسم بكري
إيناس مريح إيناس مريح

تنظر المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الإثنين، في طلب جمعية كيان - تنظيم نسوي، بفتح جلسات المحاكمة بشأن قضية المغدورة وفاء عباهرة التي قتلت قبل نحو عام ونصف في مدينة عرابة.

وطالبت جمعية كيان بفتح الجلسات أمام الجمهور لإتاحة حرية المعرفة للجمهور الواسع كما لعائلة المغدورة.

وقالت مركزة خط الطوارئ في جمعية كيان، نسرين طبري، لـ"عرب 48" إن "فتح جلسات المحاكمة أمام الجمهور يمنع عقد صفقات تحول دون معاقبة الجناة في جرائم القتل، كما أن حيثيّات هذه القضية هامة لمنع الجريمة القادمة، والضغط على مؤسسات إنفاذ القانون، خاصة حين يتعلّق الأمر بتقصير المؤسسات المعنية".

وفي السياق، قالت عضوة جمعية كيان، راوية لوسية، لـ"عرب 48" إن "طلب جمعية كيان لفتح قاعة المحكمة أمام الجمهور لأهمية الشفافية، ذلك أن العديد من ملفات جرائم قتل النساء أُغلقت بصفقات دون معاقبة الجاني كما يجب".

هذا، وقُتلت المرحومة وفاء عباهرة (أم لخمسة أبناء تتراوح أعمارهم بين 4 و18 عاما) في مدينة عرابة، في جريمة طعن من قبل طليقها ربيع كناعنة، قبل ظهر يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، إذ كان يلاحقها إلى أن اصطدم بسيارتها وأوقفها ثم توجه إليها وطعنها عدة مرات بآلة حادة إلى أن تدخل عدد من المارة، ثم ركب سيارته وفر من المكان.

اقرأ/ي أيضًا | حيفا: وقفة نصرة لحق المرحومة وفاء عباهرة ودعم عائلتها

من أمام المحكمة بحيفا، اليوم (عرب 48)
نسرين طبري​​​​​
راوية لوسية

بودكاست عرب 48

#وفاء عباهرة
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